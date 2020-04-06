نيابة كوم أمبو تصرح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة أمن مركزي

صرحت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الإثنين، بدفن جثة الطفل زياد عبد الرحمن عبده عبد الرحمن 7 سنوات، الذي لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة أمن مركزي بترعة الرغامة غرب مدينة كوم أمبو.

وكان بلاغًا وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بانقلاب سيارة أمن مركزي في ترعة الرغامة غرب، حيث انتقلت قوات الشرطة والإسعاف لمكان الحادث.

وتبين أن الحادث وقع أثناء مرور سيارة الأمن المركزي بسرعة من فوق مطب صناعي وهو ما ترتب عليه أن اصدمت السيارة بسيارة بائع عصير، وهو ما نتج عنه انقلاب السيارة بالترعة، ومصرع الطفل زياد عبد الرحمن عبده، وإصابة والدة بائع العصير، وإصابة ضابط و19 مجندًا، تم نقل جثة الطفل للمشرحة والمصابين للمستشفي.

وكان اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، زار أمس الأحد، مصابي حادث انقلاب سيارة الأمن المركزي المحتجزين داخل مستشفى كوم أمبو، حيث وجه نائبة اللواء محمد خالد، بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

وجاء أسماء المصابين من رجال الشرطة "رشاد حماد 23سنة – أحمد جمال 22سنة – حساني محمود 22سنة – محمد محسن 22سنة – أيمن السيد21سنة - أحمد غرباوي 22 سنة – عبدالله محمد21سنة – شريف محمد 21سنة – حسين جلال 21سنة – حاتم محمد21سنة – خالد مدني22سنة – أحمد علي21سنة – محمد عزت27سنة –– نور أحمد مسعد 23 سنة - محمد جميل 22 سنة – نادر سعد 22 سنة – رمضان إبراهيم 22 سنة – عادل محمد 21 سنة – خالد مرعي22 سنة - خالد أمين حسين علي أحمد ملازم اول 24سنة"، بالإضافة إلى إصابة بائع العصير عبد الرحمن عبده والذي بترت ساقه، ووفاة الطفلة زيادة 7 سنوات.