قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن عدد المواطنين الذين يستقلون المترو في ازدياد، مشيرًا إلى أن عدد الأفراد الذين استقلوا المترو أمس الأحد 900 ألف فرد، مقارنة بـ785 ألف فرد الأحد ما قبل الماضي.

وأضاف «الوزير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأحد، أن أعداد الأفراد في المترو بدأت في الزيادة؛ نتيجة للاطمئنان، ليعلق الإعلامي عمرو أديب على فيديو تفقد الوزير لعربة مترو: «المترو وهو فاضي طبيعي كده ولا ده مترو بتاع الوزير؟».

وأجاب وزير النقل أنه تفقد أمس الأحد أكثر من 20 عربة مترو، موضحًا أن بعض الخطوط شهدت زحامًا طفيفًا في العربات الذاهبة لاتجاه المرج واتجاه شبرا الخيمة.

وأوضح أن المترو يستوعب ثلاثة ملايين مواطن في ألأايام العادية، معقبًا: «900 ألف فرد يخسروا المترو لكننا لا نريد الربح الآن، ونناشد المواطنين بعدم ركوب المترو إلا في الضرورة».

وأجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، مساء أمس الأحد، جولة تفقدية بمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام حركة قطارات المترو، وذلك قبل نحو ساعتين ونصف الساعة من بدء حظر التجول.

