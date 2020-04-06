محافظ البحر الأحمر: الأوضاع لدينا مستقرة وإصابات كورونا بسيطة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الأوضاع مستقرة في المحافظة، مضيفًا أن أعداد حالات الإصابة بكورونا بسيطة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «Ten»، مساء اليوم الاثنين، أن الحالات الجديدة المصابة بكورونا، كانوا مخالطين لعدد من السياح الأجانب، متابعًا أن الفترة الحالية تشهد مغادرة معظم السائحين إلى بلادهم.

وعلى صعيد آخر، قال محافظ البحر الأحمر، إن شكل تعديات البناء في المحافظة مختلف، حيث البناء على أراضي تملكها الدولة، متابعًا أنه يتم العمل على إزالة تلك التعديات بناء على التعليمات الصادرة من الحكومة.

وتابع أن محافظة البحر الأحمر تتعاون مع مديرية الأمن، وقيادات المدن التابعة لها؛ في مراجعة التعديات واتخاذ الإجراءات، طبقًا لتعليمات القيادة السياسية.

واستطرد: «أي حد هيستغل الفترة اللي بتمر بيها مصر سيحال للنيابة العسكرية».