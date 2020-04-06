كورونا يعود مجددًا إلى 51 متعافيا منه في كوريا الجنوبية

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن ما يزيد عن 51 شخصًا كانوا قد تعافوا من إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، أظهرت فحوصات متابعة أجريت لهم وجود الفيروس من جديد، موضحة أن ذلك ربما كان نتيجة لنشاط الفيروس.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن 51 شخصًا في دايجو وإقليم جيونجسانج الشمالي المجاور - وهو مركز تفشي فيروس (كورونا) في كوريا الجنوبية - أظهرت الفحوصات إصابتهم بالفيروس من جديد بعد خروجهم من الحجر الصحي.

ورجح جيونج إيون-كيونج المدير العام للمركز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يكون الفيروس قد نشط من جديد إذ أن الفحوصات أظهرت إصابتهم بعد فترة وجيزة من خروجهم من الحجر الصحي.

وقالت السلطات الصحية إن فريقًا من المحققين أرسل إلى دايجو لإجراء تحقيق وبائي للوقوف على سبب إصابة هؤلاء الأشخاص مجددًا بالفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية أقل من 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس التاجي إلى 10284.