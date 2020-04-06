الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إيطاليا لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد

أرسلت دولة الامارات طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الاثنين - أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وقال سفير الإمارات لدى إيطاليا عمر عبيد الشامسي إن بلاده التزمت منذ تأسيسها بنهج العطاء للدول والشعوب في المحن والأزمات وقد أكدت أزمة فيروس كورونا المستجد ثبات هذا النهج وفاعليته وتجلى ذلك في الجهود التي قامت بها في عدد من الدول التي انتشر فيها الوباء و التي تعكس أصالة النهج الإنساني في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن هذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات تعتبر رمزا للتضامن بين البلدين، مضيفا: "إننا نخوض مرحلة أشبه بالحرب ضد هذا الفيروس حيث تبذل كوادرنا الطبية جهودا كبيرة في مواجهته، ولن ننسى أبدا الدول التي وقفت معنا في هذه المرحلة الصعبة من الأزمة التي ليست صحية فحسب لكنها أيضا اقتصادية ومجتمعية".