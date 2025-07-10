موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025

تحدد طرفا مباراة الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 32 فريقًا.

ويواجه تشيلسي الإنجليزي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في العاشرة مساء يوم الأحد القادم، على ملعب ميتلايف، لحساب نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتأهل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، مساء أول أمس الثلاثاء.

وتأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف دون رد، مساء أمس الأربعاء.