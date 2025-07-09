 المغرب يعلن إعادة فتح سفارته بدمشق بعد إغلاقها 13 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المغرب يعلن إعادة فتح سفارته بدمشق بعد إغلاقها 13 عاما

الأناضول
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 11:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 11:54 م

- السفارة باشرت عملها الأحد الماضي بكامل جاهزيتها

أعلن المغرب، الأربعاء، إعادة فتح سفارته في العاصمة السورية دمشق بعد إغلاق دام 13 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن السفارة باشرت عملها في دمشق منذ الأحد الماضي بكامل جاهزيتها، وبجميع طواقمها الإدارية.

وأشارت إلى أن إعادة فتح السفارة تمت في مقرها السابق مؤقتا، ريثما تستكمل الإجراءات الإدارية وأعمال التهيئة لنقلها إلى مقر جديد يتناسب مع الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية السورية.

وفي مايو الماضي، قرر المغرب إعادة فتح سفارته في العاصمة السورية، عبر رسالة من الملك محمد السادس، ألقاها وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال القمة العربية الـ34 التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد.

وفي 2012، أغلقت الرباط سفارتها بدمشق إثر تصاعد العنف خلال الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.


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