النمسا تستعد لإعادة فتح الحياة العامة في مايو

تستعد النمسا لإعادة فتح العديد من قطاعات الحياة العامة في مايو لدى خروجها من أسوأ فترت جائحة كورونا.

وأعلن المستشار زباستيان كورتس اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة اتصالات تتألف من ممثلين عن الحكومة الاتحادية والمناطق والبلديات.

وقال إنه من المهم أيضا أن يتم تحضير الخطوات الافتتاحية بعناية وفي الوقت المناسب، مشيرا إلى أن تقدم عملية التطعيم المتوقع لمن تجاوزا 65 عاما في أبريل من المحتمل أن يؤدي إلى انفراجة كبيرة في مستشفيات البلاد.

وتحدث نائب المستشار فيرنر كوجلر عن "الأسابيع الصعبة الماضية" التي لا يزال يتعين التغلب عليها.

وأوضح كورتس، بشأن الشراء المحتمل للقاح "سبوتنيك في" الروسي، أنه لن ينتظر موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، موضحا: "يعتمد هذا إلى حد كبير على المدة التي تستغرقها عملية الموافقة هذه وأسباب استمرارها".