أعربت نهلة سامح، قائدة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق الصيد، في المباراة التي جمعت الفريقين في اللقاء الثاني لبطولة كأس مصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وأضافت: «الفريق نجح في تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى دولاب بطولات الأهلي، خاصة أن الجميع في الفريق تعاهد على تحقيق كأس مصر هذا الموسم».

وأوضحت أن فريق سيدات طائرة الأهلي استحق التتويج بكأس مصر، بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق، بقيادة الكابتن حمدي الصافي.

وأوضحت أن دعم مجلس إدارة النادي والجماهير كان له دور مهم في هذا التتويج بالبطولة المحلية، مؤكدة أن الفريق خاض مباراة اليوم بروح الفانلة الحمراء لمواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة المصرية.

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق وجهازهن الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر، بعد التغلب على الصيد بنتيجة 3 أشواط لواحد في مباراة شهدت ندية كبيرة من قبل الفريقين.