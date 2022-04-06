أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني،أنه تم القبض على (50) متهما حاولوا تهريب مخدرات إلى عدة مدن سعودية.

وقال القريني، اليوم الاربعاء "إن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة وتبوك من إحباط محاولات تهريب (279010) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، و(330) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و(39) طناً و(934) كيلوجراماً من نبات القات المخدر".

وصرح بأنه تم "القبض على (50) متهما، منهم (27) مواطناً و(23) مخالفاً لنظام أمن الحدود؛ (10) من الجنسية الإثيوبية و(6) من الجنسية البنجلادشية و(4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الصومالية و(1) من الجنسية الهندية".

وأوضح أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص".