ميقاتي: تقدم في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد حول برنامج التعافي

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، عن تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التعافي.

وأفاد ميقاتي، في كلمة بمستهل جلسة عادية لمجلس الوزراء انعقدت في السرايا الحكومية للبحث في جدول أعمال من 21 بنداً، بحصول" تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي والمناقشات مستمرة، وسنتفق على كل النقاط".

وقال: "إننا أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي".

وأشار إلى أن "الضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين، فما قاله نائب الرئيس كان يهدف إلى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية".

وعن الانتخابات النيابية قال ميقاتي "إن وزارة الداخلية ماضية في الخطوات لإجراء هذا الاستحقاق"، مضيفا: "كل كلام عن التشكيك بحصول الانتخابات هو مجرد كلام وتحليلات، فالاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل مطلباً لبنانياً قبل أن يكون مطلباً لأصدقاء لبنان".

وأضاف ميقاتي: "وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين الخاصة بتمويل الانتخابات بعد ما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي وأحلناها على رئاسة الجمهورية".

يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، وشكل لبنان في سبتمبر الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي.