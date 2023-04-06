وزيرة ألمانية ترفض مناشدات من أجل تخصيص أموال إضافية لإيواء اللاجئين

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رفضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مطالب مدن وبلدات بمنحها المزيد من الأموال لإيواء اللاجئين، قائلة إن الحكومة الاتحادية تقدم بالفعل الدعم الكافي.

وقالت فيزر لمجموعة فنكه الإعلامية في تعليقات نشرت الخميس:"أجد الأمر غريبا عندما يقول أناس بالفعل الآن، في مطلع شهر أبريل، إن الأموال ليست كافية هذا العام".

وأضافت أن برلين وفرت العام الماضي "الكثير من الأموال لهذه المسألة"، وأشارت إلى رصد مبلغ 4ر4 مليار يورو (7ر4 مليار دولار). وقالت: "إضافة إلى ذلك، وفرنا المزايا الاجتماعية للاجئي أوكرانيا".

وأوضحت أن الحكومة الاتحادية وعدت مؤخرا الولايات والبلديات بتقديم 75ر2 مليار يورو إضافية كدعم إضافي.

وقالت فيزر إنه سيتم مناقشة الخلافات بشأن التكلفة ذات الصلة باللاجئين عندما يجتمع كبار قادة الولايات والقادة الاتحاديين في 10 مايو.

واعترفت فيزر بأن الوضع صعب بالنسبة للعديد من المجتمعات، لكنها رفضت وضع سقف لعدد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا.

وقالت: "نحن نشهد حربا رهيبة في وسط أوروبا، فمن بين كل عشرة لاجئين هناك ثمانية يأتون من أوكرانيا ... لا يمكن وضع حدود قصوى لإظهار الإنسانية ".

وتابعت أنه يتعين رعاية الأطفال والشباب من بين لاجئي الحرب "بأفضل طريقة ممكنة" ، مشيرة إلى ارتفاع حاد في الجرائم التي يرتكبها اللاجئون الأوكرانيون من الشباب.