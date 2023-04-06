إصابة 5 أشخاص إثر حادث سير بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم اليوم؛ جراء حادث تصادم موتوسيكل بآخر بين مركز كوم حمادة مركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل باخر بين مركز كوم حمادة مركز بدر ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ،والفحص تبين إصابة كل من "محمد ا ج"18 سنة، مركز بدر جرح بالساق الأيسر، "ربيع ا ع" 41 سنة، مركز بدر

شرخ بالعين، "رضا ا م"، 35 سنة، مركز بدر، كدمات متفرقة بالجسم، "جابر ا ج"16 سنة، مركز بدر، كسر بالفخذ الأيسر، "كريم ا ج" 22 سنة، مركز بدر، كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.