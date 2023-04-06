أكد المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، أنه لم يكن يعرف مقلب رامز جلال، لافتا إلى أنه كان يعرف أنه يذهب لمقابلة رامز جلال فقط، مضيفًا: "أنا باعترف للناس أني كنت عارف أني رايح لرامز".

وأوضح "كامل"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان ذاهب لرامز جلال على وضع غير المقلب، متابعًا: "كنت رايح لرامز مكنتش عارف المقلب طبيعته إيه ولا أي تفاصيل عنه".

وأضاف أنه اختلف مع رامز جلال لأكثر من 20 يوما بسبب تصريحات رامز جلال عنه، منوهًا بأن هناك شخص تدخل لحل الموقف، مؤكدًا أن رامز كان له معزة كبيرة عنده، وحصل على وعود من البرنامج ورئيس التحرير بعدم وجود كلام دون المستوى.