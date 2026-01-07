أمريكا: مقتل امرأة برصاص رجل أمن فيدرالي خلال حملة أمنية لملاحقة المهاجرين في مينيابوليس

أفادت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن رجل أمن فيدرالي أطلق النار على إمرأة تقود سيارة في مدينة مينيابوليس؛ مما أدى إلى مقتلها، بعد محاولتها المزعومة دهس عناصر من قوات إنفاذ القانون خلال حملة أمنية واسعة النطاق لملاحقة المهاجرين في المدينة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوجلين، في بيان رسمي، "إن رجل أمن تابعا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أطلق النار على المرأة وهي داخل سيارتها في أحد الأحياء السكنية بمدينة مينيابوليس".

ويمثل هذا الحادث تصعيدا دراماتيكيا في سلسلة العمليات الأمنية الأخيرة لإنفاذ قوانين الهجرة، والتي شملت عدة مدن أمريكية كبرى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.