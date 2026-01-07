أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأربعاء، أنه يعتزم الاجتماع مع مسئولين دنماركيين الأسبوع المقبل، بعد طلب تقدمت به كوبنهاجن لبحث تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتكررة بشأن السيطرة على جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، والتي تتمتع بحكم ذاتي.



وقال روبيو للصحفيين: "سألتقي بهم الأسبوع المقبل"، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول جدول أعمال اللقاء، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.



وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن عائدات النفط الفنزويلي يجب أن تعود بالنفع على الشعب الفنزويلي، مشدداً على أن مستقبل البلاد "متروك للشعب الفنزويلي لإدارته".



وأضاف روبيو، أن بلاده تتعاون مع فنزويلا في ملف احتجاز ناقلة نفط في منطقة الكاريبي، مؤكداً في الوقت نفسه أن لدى واشنطن "خطة واضحة" تجاه فنزويلا، وأن ما تقوم به الإدارة الأمريكية "ليس ارتجالًا".



وفي وقت سابق، أعلن مسئولون أمريكيون، صباح اليوم، أن الولايات المتحدة احتجزت ناقلتي نفط خاضعتين لعقوبات لهما علاقة بفنزويلا في عمليتين متتاليتين في شمال الأطلسي والكاريبي.



كما أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا احتجاز السفينة التجارية "بيلا 1" على خلفية "انتهاكات للعقوبات الأمريكية"، وذلك في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وطاردت أمريكا الناقلة منذ الشهر الماضي بعد أن حاولت التهرب من حصار أمريكي على سفن النفط المفروض عليها عقوبات حول فنزويلا.