مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 جنديا جراء انقلاب حافلتهم وسط الهند

قالت الشرطة الهندية، إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 26 جنديا عندما انقلبت حافلة تقل عناصر من القوات المسلحة الخاصة التابعة لها، بعد اصطدامها بسيارة في وقت مبكر صباح اليوم السبت في منطقة سيون بولاية مادهيا براديش بوسط الهند.

وقال مسؤول مركز شرطة كيولاري سنج يوكي لقناة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية، إن حافلة كانت تقل أفرادا من القوات المسلحة الخاصة التابعة لشرطة ولاية مادهيا براديش اصطدمت بسيارة كان يستقلها خمسة أفراد بما فيهم السائق.

وأضاف أن سائق السيارة وشخصين آخرين لقيا حتفهما في الحادث.

وانقلبت الحافلة التي كانت تقل عناصر القوات المسلحة الخاصة بعد الحادث، ما أسفر عن إصابة 26 وتم نقلهم لمستشفى كيولاري.