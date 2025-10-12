وفد باكستاني رفيع بقيادة شهباز شريف يشارك في قمة شرم الشيخ حول غزة

**باكستان تأمل أن تمهد القمة للانسحاب الإسرائيلي الكامل وحماية المدنيين الفلسطينيين

يزور رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، غداً، مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام وحضور مراسم توقيع اتفاق السلام بشأن إنهاء الحرب في غزة، وذلك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، سيرافق رئيس وزراء باكستان خلال الزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وعدد من كبار الوزراء.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن قمة شرم الشيخ تعد ثمرة جهود دبلوماسية بدأت على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التى انعقدت في نيويورك الشهر الماضي و حضر فيها رئيس وزراء باكستان، إلى جانب قادة سبع دول عربية وإسلامية هي مصر والأردن وقطر و السعودية والإمارات وإندونيسيا وتركيا فى اجتماع على مستوى القمة مع ترامب في 23 سبتمبر لبحث سبل تحقيق السلام في غزة.

وفي بيان مشترك، رحبت هذه الدول العربية والإسلامية بجهود ترامب لتحقيق السلام، وأكدت التزامها المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة الظروف الإنسانية الحرجة في غزة.

وتعكس مشاركة رئيس وزراء باكستان في القمة دعم بلاده التاريخي والمستمر والثابت لقضية الشعب الفلسطيني العادلة و لحقه في تقرير مصيره وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وبحسب البيان، تأمل باكستان أن تُمهد قمة شرم الشيخ للسلام، الطريق للانسحاب الإسرائيلي الكامل، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء نزوحهم، وإطلاق سراح الأسرى، ومعالجة الوضع الإنساني الخطير، وإعادة إعمار غزة.

كما تتطلع باكستان أيضا إلى أن تُسهم هذه الجهود في عملية سياسية ذات مصداقية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا، وعاصمتها القدس الشريف، على أساس حدود ما قبل عام 1967، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.