 مصرع شخص وإصابة اثنين إثر حادث دراجة نارية في الدقهلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة اثنين إثر حادث دراجة نارية في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 9:25 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 9:25 ص

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران؛ إثر حادث دراجة نارية في الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث ووقوع إصابات ومتوفي.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة منية النصر، وتبين إصابة محمود محمد الحفناوي محمد، 19 سنة، ومحمد أحمد حامد أحمد،
16 سنة، مصاب كسر مفتوح في الفخذ الأمن والحالة العامة غير مستقرة، ووفاة عبدالله محمود محمد الشربيني، 16 سنة، حيث وصلت الحالة جثة هامدة إلى مستشفى منية النصر.

وعرض المحضر على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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