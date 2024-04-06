استشهاد 46 فلسطينيا وإصابة 65 في 4 مجازر إسرائيلية خلال 24 ساعة

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 33 ألفا و137 شهيدا منذ بدء الحرب في غزة

(غزة - د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 33 ألفا و137 شهيدا، و75 ألفا و815 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و65 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ183 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".