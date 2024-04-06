تامر أمين يدافع عن حقه في انتقاد أحمد سعد بعد طلاقه: حياة النجوم شأن عام‏‎



علق الإعلامي تامر أمين، على انتقاده للفنان أحمد سعد خلاله برنامجه؛ بسبب طلاقه من عارضة الأزياء علياء ‏بسيوني، قائلا إنه يرى بأن جزءا من حياة النجوم والشخصيات العامة والفنانين متاح للعامة وشأن عام.‏

وأشار خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، إلى أن ‏زواج وطلاق النجوم يحظى باهتمام الجمهور أكثر من أخبارهم وحفلاتهم وأغانيهم، معقبا: «جزء كبير من حياة ‏الشخصيات العامة والفنانين متاح للعامة وإلا مكنوش نجوم».‏

وعبر عن استغرابه من طلاق أحمد سعد من زيجته الرابعة، قائلا: «هو في حد يطلق علياء! مفيش حد يطلقها! في ‏ستات عتبات وأقدام أنا بقول لأحمد سعد حد يطلق عتبة كان كلها خيرا كدا!».‏

وربط «أمين» طلاق أحمد سعد بتراجعه الفني، قائلا: «الحالة والحظ دي متطلقش، أحمد سعد -وهو متزوج علياء- ‏كان لما يكحك يعمل أغنية ناجحة يعطس يعمل هيد، من يوم ما طلقها عمل 3 أو 4 أغان؛ أنا نفسي مسمعتش عنهم».‏

ونصح الفنان أحمد سعد بالتريث في قراراته، لا سيما ما يتعلق منها بالارتباط والانفصال، متابعا: «أحمد سعد قراراته ‏بالارتباط والانفصال فيها اندفاع واستعجال وسرعة هو صاحبي وأنا بحبه، وليس عيبا أني أنصحه».‏