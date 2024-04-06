تامر أمين يدافع عن حقه في انتقاد أحمد سعد بعد طلاقه: حياة النجوم شأن عام‏‎

علق الإعلامي تامر أمين، على انتقاده للفنان أحمد سعد خلاله برنامجه؛ بسبب طلاقه من عارضة الأزياء علياء بسيوني، قائلا إنه يرى بأن جزءا من حياة النجوم والشخصيات العامة والفنانين متاح للعامة وشأن عام.
وأشار خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، إلى أن زواج وطلاق النجوم يحظى باهتمام الجمهور أكثر من أخبارهم وحفلاتهم وأغانيهم، معقبا: «جزء كبير من حياة الشخصيات العامة والفنانين متاح للعامة وإلا مكنوش نجوم».
وعبر عن استغرابه من طلاق أحمد سعد من زيجته الرابعة، قائلا: «هو في حد يطلق علياء! مفيش حد يطلقها! في ستات عتبات وأقدام أنا بقول لأحمد سعد حد يطلق عتبة كان كلها خيرا كدا!».
وربط «أمين» طلاق أحمد سعد بتراجعه الفني، قائلا: «الحالة والحظ دي متطلقش، أحمد سعد -وهو متزوج علياء- كان لما يكحك يعمل أغنية ناجحة يعطس يعمل هيد، من يوم ما طلقها عمل 3 أو 4 أغان؛ أنا نفسي مسمعتش عنهم».
ونصح الفنان أحمد سعد بالتريث في قراراته، لا سيما ما يتعلق منها بالارتباط والانفصال، متابعا: «أحمد سعد قراراته بالارتباط والانفصال فيها اندفاع واستعجال وسرعة هو صاحبي وأنا بحبه، وليس عيبا أني أنصحه».