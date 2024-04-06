مجدي الجلاد يكشف سببت اختفائه عن الإعلام: كان طوعيًا وقسريًا في بعض الأحيان

تحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن أسباب اختفائه الإعلامي خلال الفترة الأخيرة، عازيا ذلك إلى تأثيره، قائلا :«الناس بتصدقني وبتحترم رأيي، وشخصي مؤثر؛ يمكن يكون هذا السبب!».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، أن اختفاءه في بعض الأحيان كان طوعيًا وقسريًا في نفس الوقت، وذلك بالاتفاق بين الطرفين على عدم ظهوره على التلفزيون.

وأشار إلى أن الظروف اللحظية والزمنية في المرحلة الحالية قد تمنعه من الظهور، مضيفا: «قد تكون ميزتك هي التي تمنعك؛ لأني قريب من الناس ومؤثر، وأنا سعيد لأني متصالح مع نفسي ولا يهمني الظهور إلا إذا ظهرت أقول كلمتي».

وكشف عن صراعه مع شخصية نافذة في الدولة سابقًا كانت تمنع ظهوره على التلفزيون، قائلا:«كان هناك شخص ذو نفوذ قوي جدًا في الدولة، ترك منصبه، ونتيجة لبعض آرائي المختلفة، قال (مجدي الجلاد لن يظهر على التلفزيون ثانيةً)، ووصلتني رسالة بعدها تفيد باحتمالية حبسي، دعوت عليه وربنا استجاب لدعائي».

وتابع: «لما حد يحاربك في رزقك ورزق أولادك وشغلك وبنتك، أنا في ليلة قعدت ساجد فترة طويلة وقلت (اللهم أرني فيمن ظلمني آية) وسبحان الله الدعوة اتحققت وشاهدته بعد ما أطيح به، وفرضت عليه شبه إقامة جبرية مستمرة حتى الأن».

وأكد الجلاد أنه مع الدولة طوال الوقت، وليس عدوًا ولا خصمًا؛ لكنه قد يختلف في وجهة النظر إزاء بعض القضايا.