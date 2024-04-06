الرئيس التونسي: لن نقبل ترشح مجموعات ترتمي في أحضان الخارج

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إنه لن يكون مقبولا تقدم مرشحين إلى السلطة لهم ارتباطات بالخارج.

وقال سعيد، في كلمة بمناسبة ذكرى وفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة باني دولة الاستقلال في مدينة المنستير: "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولأن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج".

وكان المعارض السياسي لطفي المرايحي ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، أعلن في وقت سابق هذا الشهر رسميا، قرار ترشحه للسباق الرئاسي، موجها في نفس الوقت انتقادات لاذعة للرئيس سعيد.

وفي المقابل، لم تعلن جبهة الخلاص الوطني أكبر التجمعات السياسية المعارضة للرئيس سعيد بعد تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.

وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الانتخابات الرئاسية في خريف 2024.

ولم يعلن الرئيس سعيد الذي صعد إلى المنصب في 2019، رسميا ترشحه لولاية ثانية.

ولكن من المرجح على نطاق واسع أن يحسم ترشحه في وقت لاحق.

وقال في كلمته اليوم: "نحن ثابتون على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين أفسدوا وعاثوا فيها فسادا في كل مكان"، مضيفا: "لن نتراجع أبدا إلى الوراء".

وتابع الرئيس سعيد: "المرشح يجب أن يكون مزكى من قبل التونسيين ومنتخبا من قبل التونسيين وحدهم وليس من أي جهة أخرى".

وقاطعت أغلب أحزاب المعارضة كل المحطات الانتخابية احتجاجا على قرار الرئيس سعيد تجميد أعمال البرلمان المنتخب في 2019 يوم 25 يوليو 2021، ومن ثم حله وإلغاء دستور 2014، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى و"إنقاذ" الدولة.

وتتهم المعارضة، سعيد بالهيمنة على الحكم وتقويض الانتقال الديمقراطي.