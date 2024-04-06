 صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة باكستان على مواجهة تحديات الاستقرار المالي - بوابة الشروق
السبت 6 أبريل 2024 11:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة باكستان على مواجهة تحديات الاستقرار المالي

واشنطن - د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 10:29 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 10:29 ص
أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده للدخول في مباحثات مع باكستان في الأشهر المقبلة، لمساعدتها في تسوية "تحديات الاستقرار المالي والخارجي"، فيما تبحث إسلام آباد عن برنامج إنقاذ آخر من الصندوق.

وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بالصندوق، في مؤتمر صحفي "أعربت السلطات عن اهتمامها ببرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي، بهدف تسوية تحديات الاستقرار المالي والخارجي في باكستان وإرساء الأساس لنمو شامل، وبالطبع، إننا مستعدون للمشاركة في مناقشات البرنامج، في الأشهر المقبلة"، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

وتحدثت كوزاك عن برنامج الإنقاذ الجديد، ردا على سؤال حول اتفاق الاستعداد وما إذا كانت باكستان قد خرجت من الأزمة اقتصاديا.

وأوضحت مديرة الاتصالات بصندوق النقد الدولي أن اجتماع المجلس التنفيذي للبنك، سيعقد في نهاية هذا الشهر للموافقة على صرف المبلغ الباقي وهو 1.1 مليار دولار من اتفاق الاستعداد الائتماني، بعد اتفاق على مستوى الموظفين بين باكستان والصندوق.

يذكر أن صندوق النقد الدولي سعى لانتشال الاقتصاد الباكستاني من حافة الهاوية وسط مخاوف من التخلف عن السداد حيث وافق الصندوق على حزمة إنقاذ قصيرة الأجل بقيمة 3 مليارات دولار.

وتلقت باكستان بالفعل 1.9 مليار دولار من البرنامج الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار والذي تم توقيعه في يوليو الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك