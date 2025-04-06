أجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، استطلاعا للرأي من خلال توزيع استبيان تحت عنوان "رأيك يهمنا" بكل مدارس المرحلة الإعدادية، والذي يستهدف طلاب الصف الثالث الإعدادي لمعرفة آراء أولياء أمورهم حول نظام البكالوريا المصرية ونظام الثانوية العامة.



ما الفرق بين نظام الثانوية العامة والبكالوريا المصرية؟

واستعرضت الوزارة في الاستبيان أوجه المقارنة بين نظام الثانوية العامة الحالي ومقترح شهادة البكالوريا المصرية، حيث تضمن أبرز الفروق بين الثانوية العامة الحالية والبكالوريا المصرية، موضحة أن فلسفة البكالوريا تقوم على تنمية المهارات الفكرية والنقدية والتعلم متعدد التخصصات "دمج المواد العلمية والأدبية والفنية"، والتقييم المستمر "تقسيم المواد على عامين على الأقل"، الفرص المتعددة.

-نظام الثانوية العامة

وتضمن أبرز الفروق أن في نظام الثانوية العامة ذات السنة الواحدة "الصف الثالث الثانوي" حيث يبلغ إجمالي مواد الصف الثاني والثالث الثانوي العام 11 مادة، ويتضمن الصف الثالث الثانوي ذات السنة الواحدة حاليا 5 مواد بعد إعادة الهيكلة، وتضمنت فرص الامتحان فرصة واحدة بالدور الأول، ثم امتحان دور ثان بنصف الدرجة.

ولا يوجد بنظام الثانوية العامة تحسين للمجموع، ولا يحقق فرصة للطالب لتغيير المسار التعليمي "مسار واحد إجباري"، وتعتمد الثانوية العامة على السنة النهائية في حساب مجموع الطالب لدخول الجامعة وهو الصف الثالث الثانوي العام، ويكون المجموع من 320 درجة، وتكون مادة التربية الدينية غير مضافة للمجموع، ومادة اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع، ويعتمد نظام الشعب بالثانوية العامة على 3 شعب، علمي علوم، وعلمي رياضيات، والشعبة الأدبية.

-نظام البكالوريا المصرية

أما مقترح شهادة البكالوريا المصرية الجديدة فتكون على عامين الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويكون مجموع مواد الثانوية العامة بالصفين الثاني والثالث الثانوي 7 مواد.

وتمنح الطالب أكثر من فرصة امتحانية بواقع: 4 محاولات في الصف الثاني ومحاولتين في الصف الثالث، ومن حق الطالب تحسين درجاته واختيار الدرجات الأعلى في المحاولات التي يخوضها.

كما يجوز للطالب تغيير المسار التعليمي بدارسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته، كما يتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين الثاني والثالث الثانوي، ويكون مجموع درجات الطالب 700 درجة بواقع 100 درجة في كل مادة، وتكون مادة التربية الدينية مادة أساسية تضاف المجموع الطالب.



وبالنسبة للمسارات تعتمد على 4 مسارات وهي "الطب وعلوم الحياة . الأعمال - الهندسة وعلوم الحاسب - الآداب والفنون".

أما اللغة الأجنبية الثانية أصبحت مادة تخصص في مسار الآداب والفنون يختار الطالب بينها وبين علم النفس.