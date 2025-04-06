قال مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي كيفن هاسيت، لشبكة (إيه.بي.سي نيوز)، اليوم الأحد، إنَّ أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه مسئولون أمريكيون للدفاع عن الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي أذنت ببدء اضطرابات عالمية، وفق وكالة رويترز.

ونفى هاسيت، وهو أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصاديين، أن تكون الرسوم الجمركية جزءا من استراتيجية الرئيس لإحداث هزة في الأسواق المالية مما يؤدي إلى الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة. وقال إنه لن تتم ممارسة أي إكراه سياسي على البنك المركزي.

ونشر ترامب على منصة تروث سوشال يوم الجمعة، مقطعا مصورا أشار إلى أن الرسوم تهدف إلى التأثير على سوق الأسهم عمدا، في محاولة لخفض أسعار الفائدة.

وقلل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة أخرى مع (إن.بي.سي نيوز)، من أهمية تراجع سوق الأسهم منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية، وقال إنه لا يوجد سبب لتوقع حدوث ركود استنادا إلى الرسوم الجمركية.

واهتزت الاقتصادات العالمية بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأمريكية يوم الأربعاء، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم وأثار مخاوف من حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي.

وسعى كبار مسئولي إدارة ترامب في البرامج الحوارية صباح اليوم إلى تصوير الرسوم الجمركية على أنها إعادة تمركز ذكية للولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي، ووصفوا الاضطرابات الاقتصادية بأنها تداعيات قصيرة الأجل.

وتراجعت الأسهم الأمريكية بنحو 10% خلال اليومين اللذين أعقبا إعلان ترامب نظام الرسوم الجمركية العالمي الجديد الذي جاء أشد صرامة مما توقعه المحللون والمستثمرون.

وأرجع محللون للسوق ومستثمرون كبار هذا الانخفاض إلى سياسة ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والتي يعتقد معظم خبراء الاقتصاد ورئيس المركزي الأمريكي أنها تنذر بتفاقم التضخم والإضرار بالنمو الاقتصادي.

وتواجه الأسواق التي تأثرت بالرسوم الجمركية اضطرابات محتملة على مدى أسبوع آخر بينما تُبقي تداعيات رسوم ترامب الشاملة على الواردات المستثمرين في حالة من التوتر بعد أسوأ أداء أسبوعي للأسهم الأمريكية منذ بدء أزمة كوفيد-19 قبل خمس سنوات.

وقال هاسيت لشبكة (إيه.بي.سي نيوز)، إنَّ هذه الرسوم دفعت حتى الآن أكثر من 50 دولة إلى التواصل مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية.

وعرض الرئيس التايواني لاي تشينج-ته اليوم إلغاء الرسوم الجمركية على واردات واشنطن، ليمثل ذلك أساسا لمحادثات مع الولايات المتحدة، متعهدا بأن تزيل تايوان الحواجز التجارية. وقال إن الشركات التايوانية ستزيد استثماراتها في الولايات المتحدة.

وخلافا لغيره من خبراء الاقتصاد، قال هاسيت إنه لا يتوقع تأثيرا كبيرا على المستهلكين لأن المصدرين سيخفضون الأسعار على الأرجح.

وقال بيسنت لشبكة (إن.بي.سي نيوز)، إنه لا يتوقع ركودا اقتصاديا بسبب الرسوم الجمركية، مشيرا إلى نمو الوظائف في الولايات المتحدة الذي فاق التوقعات.

وأضاف: «يمكننا أن نرى من تقرير عدد الوظائف الصادر يوم الجمعة، والذي فاق التوقعات كثيرا، أننا نمضي قدما. لذلك لا أرى أي سبب يدفعنا إلى أن نضع الركود الاقتصادي في الحسبان».