ترامب يهاجم حلفاء بلاده في المحيط الهادئ لغياب مساعداتهم في الحرب ضد إيران

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التذمر من رفض حلفاء بلاده الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في إعادة فتح مضيق هرمز وترددهم في مساعدة العمليات الهجومية الأمريكية ضد إيران.

ولكن عندما اختتم مؤتمره الصحفي المطول اليوم الاثنين، أعرب أيضا عن غضبه من غياب الدعم من الحلفاء في منطقة المحيط الهادئ.

وقال ترامب: "هل تعلمون من الذين لم يساعدوننا؟ كوريا الجنوبية لم تساعدنا". "هل تعلمون من لم يساعدنا؟ أستراليا لم تساعدنا. هل تعلمون من لم يساعدنا أيضا؟ اليابان. لدينا 50 ألف جندي في اليابان لحمايتهم من كوريا الشمالية. لدينا 45 ألف جندي في كوريا الجنوبية لحمايتنا من كيم جونج أون، الذي أتوافق معه بشكل جيد".

وقال ترامب إن تدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية سيستغرق 4 ساعات، وذلك في إشارة إلى العواقب التي ستواجهها إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب في الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين: "لدينا خطة، بسبب قوة جيشنا، حيث سيتم تدمير كل جسر في إيران بحلول الساعة 12 من مساء الغد".

وتابع أن محطات الطاقة في إيران سوف "تحترق وتنفجر ولن يتم استخدامها مرة أخرى أبدا".

ورفض ترامب قول ما إذا كانت هناك أي أهداف مدنية ستكون بعيدة عن الرد الأمريكي.

وأصر ترامب على أن المدنيين الإيرانيين يريدون أن تستمر الولايات المتحدة في قصف بلادهم.

وردا على سؤال عن سبب رغبة الإيرانيين في أن ينفذ تهديده بتفجير البنية التحتية للبلاد، قال ترامب إن المواطنين العاديين "على استعداد للمعاناة.. من أجل الحصول على الحرية".

وذكر ترامب أن مسئولين أمريكيين سمعوا إيرانيين يقولون عبر "عمليات تنصت "من فضلكم استمروا في القصف. افعلوا ذلك". وقال: "وهؤلاء هم الأشخاص الذين يعيشون حيث تنفجر القنابل".

وأضاف: "وعندما نغادر ولا نضرب تلك المناطق، فإنهم يقولون: من فضلكم عودوا، عودوا، عودوا".

وقد حذر ترامب من أنه يمكن "القضاء على إيران في ليلة واحدة" مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب في المؤتمر "يمكن القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة ليلة الغد"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

واستبعد ترامب أن تشكل تهديداته بشن هجمات على البنية التحتية الإيرانية جرائم حرب.

وقال ترامب إنه "ليس قلقا على الإطلاق" بشأن ارتكاب جرائم حرب بينما يواصل التهديد بتدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية إذا لم تستجب طهران في الموعد النهائي مساء غد الثلاثاء لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف ترامب: "آمل ألا أضطر إلى القيام بذلك".