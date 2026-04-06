قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن يوم الثلاثاء يمثل "موعدًا نهائيًا" لإيران، مشيرًا إلى أن طهران بدأت التفاوض "بنية حسنة"، وأن المفاوضين أصبحوا أكثر عقلانية.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين على هامش احتفال عيد الفصح في البيت الأبيض، أن اقتراح وقف إطلاق النار مع إيران، الذي طرحته دول وسيطة، يمثل "خطوة بالغة الأهمية".

الاقتراح "ليس جيدًا بما يكفي"

وأكد الرئيس الأمريكي أن الاقتراح "ليس جيدًا بما يكفي، لكنه خطوة بالغة الأهمية"، لافتًا إلى أن الوسطاء يواصلون التفاوض حاليًا، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتحدث ترامب، وبجواره أرنب عيد الفصح، عن الحرب مع إيران، إلى جانب عملية إنقاذ طيار أُصيب بعد إسقاط طائرته، حيث تقطعت به السبل في منطقة جبلية نائية داخل إيران.

عملية الإنقاذ نادرة

ووصف ترامب عملية الإنقاذ بأنها "نادرة الحدوث"، مؤكدًا أنها كانت صعبة ومحفوفة بالمخاطر، وأضاف: "لا أعتقد أن هناك أي شيء أكثر عدائية من إيران".

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه العمليات داخل أراضي عدو "قوي" يعد أمرًا بالغ الصعوبة، معتبرًا في الوقت نفسه أن إيران لم تعد بالقوة التي كانت عليها قبل شهر، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن الحرب يمكن أن تنتهي سريعًا إذا "فعلوا ما يتعين عليهم فعله".

الوضع أكثر صعوبة

وأضاف أن الوضع كان سيكون أكثر تعقيدًا لولا مقتل قاسم سليماني، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية بقوة، ومهددًا بأنه "إذا رفضوا الاستسلام فلن تتبقى لديهم محطات طاقة أو جسور".

وأشار إلى أن الصراع يتمحور حول منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، قائلاً: "لو كان الأمر بيدي لأخذت النفط الإيراني".

الضربات "قضت على النظام الإيراني"

واعتبر ترامب أن الضربات "قضت على النظام الإيراني بشكل كامل"، موضحًا أنه استخدم "لغة فظة" عبر منصة "تروث سوشال" لإيصال رسالته، مؤكدًا أن الرسالة وصلت.

وفي سياق آخر، أكد أن حالة الطيارين الذين تم إنقاذهم "جيدة جدًا"