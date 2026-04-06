الداخلية تنظم الملتقى الثاني من برنامج التعايش بين طلاب أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لطلاب الجامعات على مدار أسبوع داخل أكاديمية الشرطة، وهو برنامج تعايش تنظمه الوزارة بين طلاب أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وذكرت الداخلية أن فعاليات الملتقى بدأت بإجراء الكشف الطبي على الطلاب للتأكد من لياقتهم الصحية للمشاركة في فعاليات التعايش.

وتضمنت فعاليات برنامج المعايشة تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والتدريبية، شملت تدريبات اللياقة البدنية بالملاعب المخصصة لذلك.

وقد شارك طلبة الجامعات طلبة كلية الشرطة بعضا من التدريبات المتنوعة وأنشطة الدفاع عن النفس التي تجسد التفاعل والاندماج وغرس روح العمل الجماعي، وتهدف هذه الأنشطة إلى تنمية القدرات البدنية وتعزيز الثقة بالنفس.

وشملت الفعاليات، وعلى مدار أيام التعايش، مشاركة طلبة الجامعات طلبة كلية الشرطة في التدريبات الخاصة بالمداهمات الأمنية في الميادين التدريبية المتنوعة داخل الأكاديمية لتعميق الفهم بطبيعة الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة، وشملت الفعاليات مشاهدة ميادين التدريب الفني بنظام المحاكاة، والذي يشهد تدريب الطلبة على مسارح الجريمة المختلفة، وكذا التدريب على ركوب الخيل.

كما شملت الفعاليات تنظيم أنشطة ومحاضرات ولقاءات ثقافية وتوعوية حول المشروعات القومية واستراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على أمن المواطن ومواجهة الشائعات وكيفية الوقاية من المخدرات ومخاطرها على المجتمع.

وشارك طلاب الجامعات طلبة كلية الشرطة في بعض الأنشطة التعليمية والاختبارات الذهنية في الفصول التعليمية المزودة بأحدث التقنيات الحديثة، كما حضر الطلبة المؤتمر العلمي السنوي لكلية الدراسات العليا، وتم تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية والاجتماعية داخل المكتبات ومرافق ونوادي الطلبة، مما يعزز من الروابط الإنسانية بين الطلبة المشاركين.

كما تم تنظيم زيارة للمركز المصري للتدريب على مكافحة المخدرات لمعرفة دوره في دعم قدرات الكوادر الأمنية من مختلف الدول في مجال مكافحة المخدرات من خلال الدورات التي يتم تنظيمها داخل المركز للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وخلال أيام برنامج التعايش، تم تنظيم زيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للتعرف على الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، بدأت بمشاهدة المركز الطبي المطور الذي يوفر رعاية صحية فائقة للنزلاء بتجهيزاته المتطورة وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.

كما تفقد الطلبة المرافق التأهيلية والإصلاحية ونظم الرعاية المقدمة للنزلاء، في ظل ما أحدثته هذه المراكز من نقلة نوعية في منظومة الإصلاح تتوافق مع المعايير الإنسانية المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان، ليخرج النزيل مؤهلا للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة.

وقدّم النزلاء عروضا فنية بشكل احترافي، في تأكيد على نجاح المنظومة العقابية في إثقال مهارات النزلاء الفنية في إطار تأهيلهم لبداية حياة جديدة.

وفي ختام فعاليات أسبوع التعايش، تم تكريم المتميزين من طلبة الجامعات.