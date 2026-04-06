هجوم أمريكي-إسرائيلي يستهدف جامعة في طهران

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، أن جامعة أخرى في طهران تعرضت للهجوم، في ضربة تأتي بعد أيام من استهداف إحدى أبرز الجامعات في البلاد في العاصمة طهران.

وجاء في التقرير أنه تم استهداف جامعة شريف في الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية.

وأدان رئيس الجامعة مسعود تجريشي الهجوم الجوي بأشد العبارات.ونٌقل عنه القول "جامعة شريف تعد مؤسسة أكاديمية تتركز مهمتها على مجال الثقافة ونشر المعرفة". ولم ترد تقارير حول وقوع قتلى.

وقال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إنه تم استخدام قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم، وهو ما وصفه بـ"رمز الجنون والغطرسة" من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول: "هو لا يدرك أن معرفة إيران لا تكمن في الخرسانة". وأضاف "الحصن الحقيقي يكمن في إدارة أساتذتنا ".