إصابة 5 أشخاص في غارات روسية استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية

أصيب خمسة أشخاص على الأقل في هجوم جوي واسع النطاق خلال الليل على مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية، حسبما أفاد مسؤولون، بعد أن أصابت ضربات روسية مناطق سكنية.

وقال سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية للمدينة على تليجرام في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إن عدة مناطق تعرضت للقصف خلال الليل. وكان سلاح الجو الأوكراني قد حذر في وقت سابق من هجمات بطائرات مسيرة روسية قادمة في المنطقة.

وأضاف ليساك أن مبنى شاهقا تعرض للقصف في إحدى المناطق مما تسبب في أضرار جسيمة بين الطابقين الخامس والثالث، مشيرا إلى أن أشخاصا قد لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض. وهرعت خدمات الطوارئ إلى الموقع.

ويأتي الهجوم الأخير في أعقاب ضربات مماثلة في الليلة السابقة، عندما تضررت مبان سكنية وأصيب ثلاثة أشخاص، وفقا لليساك.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي منذ أكثر من أربع سنوات.