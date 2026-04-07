اللجنة الأولمبية تهنئ محمد عفيفي بفضية كأس العالم للجمباز

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، بخالص التهنئة إلى البطل المصري محمد عفيفي، بمناسبة تتويجه بالميدالية الفضية في منافسات جهاز المتوازي، ضمن بطولة كأس العالم للجمباز الفني «القاهرة 2026».

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن هذا الإنجاز المميز يعكس حجم الجهد الكبير المبذول من اللاعب والجهاز الفني، ويُعد امتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية في مختلف المحافل الدولية.

كما يشيد المجلس بالدور البارز الذي يقوم به الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة إيهاب أمين، في إعداد وتأهيل الأبطال، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للبطل محمد عفيفي، ومزيدًا من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا في مختلف المنافسات المقبلة.