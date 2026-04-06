رئيس وزراء إسبانيا بعد اتصال مع الرئيس السيسي: جميعنا نرغب في شرق أوسط مزدهر ومسالم

حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من أن تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي إلى انتكاسة عالمية مدمرة.

وقال سانشيز عبر حسابه على منصة إكس: «تحدثت مع رئيس مصر ومع ملك الأردن ومع أمير قطر.. جميعنا نرغب في شرق أوسط مزدهر ومسالم».

وأضاف: «تصعيد الصراع سيؤدي إلى انتكاسة عالمية مدمرة.. تطالب إسبانيا بإنهاء هذه الحرب فورًا».

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء إسبانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث استعرض الرئيس جهود مصر الرامية لوقف الحرب، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية تحقيقاً لهذا الهدف، وتجنيب دول وشعوب المنطقة تبعات عدم الاستقرار واضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

كما شدد الرئيس على إدانة مصر القاطعة للاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، ورفض أي مساس بسيادتها واستقرارها ومقدرات شعوبها، مجدداً تأكيد موقف مصر الثابت في دعم تلك الدول العربية الشقيقة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء الإسباني أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر والسيد الرئيس بهدف وقف الحرب وخفض التصعيد الجاري، مشدداً على موقف بلاده الرافض للحرب والداعي لاعتماد الحلول السلمية لهذه الأزمة ولكافة النزاعات الدولية.

كما شهد الاتصال توافقًا بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني على تعزيز التنسيق المشترك بهدف إنهاء التصعيد الحالي واستيعاب تداعياته السلبية، ولاسيما الاقتصادية منها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق كذلك إلى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، حيث ثمّن السيد الرئيس الزخم المتنامي الذي تشهده علاقات البلدين، والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام ٢٠٢٥، بما يعكس عمق الروابط التاريخية ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، خاصة في مجالات النقل والتجارة والاستثمار.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا في فبراير ٢٠٢٥، وكذلك ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة ملك إسبانيا إلى مصر في سبتمبر من نفس العام، بما يعزز مسيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين.