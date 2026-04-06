عراقجي لنظيره القطري: استغلال القواعد العسكرية بالمنطقة ضد إيران غير مقبول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصال هاتفي، آخر تطورات المنطقة وتداعيات الهجوم العسكري الأمريكي وإسرائيل ضد إيران، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر أشار إلى موقف بلاده المبدئي الرافض لاستخدام القوة وضرورة احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية، مؤكدا وجوب الوقف الفوري للحرب وعودة الاستقرار والأمن إلى المنطقة.

وشدد عراقجي على اهتمام إيران بالحفاظ على العلاقات الودية مع دول المنطقة وتعزيزها، ومنها قطر، معتبرا أن الوضع الراهن ناتح حصرا عن الهجوم العسكري الأمريكي والإسرائيلي ضد إيران.

كما استعرض عراقجي استغلال أمريكا لقواعدها وأصولها العسكرية في دول المنطقة لشن هجمات عسكرية ضد إيران، مشيرا إلى الالتزام القانوني الدولي الواقع على عاتق جميع الحكومات لمنع الدول الأخرى من استخدام أراضيها لشن هجوم عسكري على دول ثالثة، معربا عن أمله في أن تتحرك دول المنطقة نحو تحقيق سلام وأمن جماعي ومنبعث من الداخل.

كما شرح وزير الخارجية الإيراني "الجرائم التي ارتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني"، مؤكدا عزم إيران الراسخ على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وصرح عراقجي قائلا: "إن جرائم الحرب الشنيعة التي ارتكبتها أمريكا وإسرائيل، ولاسيما الهجمات على المدارس والجامعات والمستشفيات والبنى التحتية الصناعية والإنتاجية والمنشآت النووية، يجب أن تُعرض للمحاكمة والمعاقبة أمام المحاكم المحلية والمراجع الدولية".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضرارا بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومبان متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.

وحذرت هذه الدول من العواقب الوخيمة في ضوء استمرار إيران بانتهاك سيادة الدول، ومبادئ القانون الدولي.