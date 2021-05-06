أنطوي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة وادي دجلة 

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة في تمام التاسعة والنصف مساء على استاد السلام الدولي بالدوري الممتاز.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي.
خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد.
خط الهجوم: جون أنطوي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد أيمن منصور - عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - دييجو رولان - طارق طه