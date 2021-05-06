 رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لإدانة جريمة قتل الطفل عودة - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي لإدانة جريمة قتل الطفل عودة

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 12:27 م | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 12:27 م

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي لإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتمثلة بقتل الطفل سعيد عودة (16 عاما) في قرية أودلا جنوب نابلس.

وطالب اشتية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تصاعد وتيرة الجرائم اليومية التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الأراضي المحتلة.

وتقدم رئيس الوزراء بأحر التعازي لوالدي الشهيد الطفل عودة، ولأهالي قرية أدولا عامة، بهذا الفقد الجلل.

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