وزير الخارجية اللبناني: الحكومة حققت أهدافها وعلى رأسها الانتخابات النيابية

أكد وزير الخارجية اللبنانية الدكتور عبدالله بوحبيب، أن الحكومة حققت أهدافها الثلاثة التي حددتها في بداية عملها وهي إجراء الانتخابات النيابية والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحسين علاقات لبنان الخارجية، إضافة إلى تحقيق الأمن القومي، موضحا أن كل الأهداف تحققت كما أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمس.

جاء ذلك في تصريحات له بغرفة عمليات وزارة الخارجية لمتابعة تصويت اللبنانيين في الخارج على مرحلتين اليوم وبعد غد الأحد، والتي زارها اليوم وزراء الداخلية بسام مولوي والسياحة وليد نصار والاقتصاد أمين سلام.

وعبر عن أمله في أن تستمر الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين المقيمين في الخارج، كما هي بالنزاهة والشفافية، متمنيا أن ينتهي هذا اليوم بنسبة عالية للمقترعين أي بنسبة قد تبلغ 70% بزيادة عن اقتراع العام 2018 الذي بلغت نسبته 56%.

ونفى حصول أي تقصير من جانب وزارة الخارجية في توزيع المقترعين على لجان الانتخابات، مؤكدا أن هناك بعض الأخطاء التي حصلت عندما بادرت الأحزاب إلى تسجيل المقترعين وليس عندما تسجل المواطن بنفسه.

وانطلقت الانتخابات النيابية اليوم عبر فتح مراكز الاقتراع بالمرحلة الأولى من تصويت المغتربين في 10 دول تعتمد يوم الجمعة إجازة أسبوعية، فيما تجري الانتخابات في باقي الدول بعد غد الأحد.

وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تضم أكبر عدد من اللبنانيين المسجلين للمشاركة في الانتخابات بأكثر من 13 ألف ناخب، يليها قطر، ثم الكويت وسوريا، فيما يحق لـ 709 لبنانيين بالتصويت في مصر.