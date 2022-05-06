شاب يقتل نفسه بطلق ناري بالخطأ في بولاق الدكرور





لقى شاب مصرعه متاثرا بإصابته بطلق خرطوش بالخطأ، من سلاح ناري كان بحوزته للتشاجر مع عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص عقب إصابته بطلق ناري، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أن المتوفي شاب في العقد الثالث من العمر، نشبت بينه خلافات مع مالك محل حلاقة، مما دفعه للاستعانة بـ 3 أشخاص من أصدقائه، للتشاجر مع مالك المحل، وأطلقوا أعيرة نارية، وخلال هروبهم بواسطة توك توك، خرجت طلقة من السلاح الذي كان يخفيه بملابسه، ما أسفر عن مقتله.



تمكنت القوات القبض على المتهمين أصدقاء القتيل، وضبط السلاح الناري، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.