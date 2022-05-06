

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، البدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة غدا، وذلك وفقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأوضح المحافظ، أن مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا ستكون من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة .

وأضاف المحافظ، أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة 8صباحًا، وتغلق الساعة 7مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية "رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة " .

وأشار المحافظ، إلى أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

شدد محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ قرارات الغلق، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا بضرورة تعاون المواطنين في تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة للفتح والإغلاق والإبلاغ عن أي مواطن يخالف هذه المواعيد لضمان حسن تطبيق واحترام القرارات الحكومية والحفاظ على صحة الجميع.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، بضرورة التأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.