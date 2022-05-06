المستشار الألماني يستقبل الرئيس الفرنسي الاثنين المقبل في برلين

قالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية كريستيان هوفمان، اليوم الجمعة، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، سيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبالا عسكريا، يوم الاثنين المقبل، بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، وذلك في أول زيارة للرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا.

وأضافت المتحدثة في بيان اليوم: "ستشمل المباحثات المشتركة بين المستشار الألماني والرئيس الفرنسي، التركيز على التعاون الفرنسي الألماني المشترك والسياسة الأوربية المشتركة، وكذلك العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعواقبها على أوروبا، فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".