الإنقاذ النهري بالقليوبية: انتشال جثة طالب بعد 3 أيام من غرقه بكفر شكر



تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال حثة طالب، لقى مصرعه غرقا أمام عزبة الجندى التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر وذلك بعد مرور 3 أيام من غرقه خلال احتفالات العيد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وتم نقل الجثة إلى المستشفى وأخطرت النيابة التي أمرت بالتصريح بالدفن بعد توقيع الكشف الطبي عليها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندى التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.



وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق الشاب شادى محمد صلاح، 15 سنة، طالب، بمياه فرع دمياط بمنطقة عزبة الجندى التابعة للوحدة المحلية بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.



وكشفت التحريات عن أن الطالب المتوفى يبلغ من العمر 15 عاما، وهو أكبر أشقائه، وكان طالبا فى الصف الثالث الإعدادى، وله 3 بنات شقيقات، وخرج خلال إجازة العيد للصيد والتنزه مع أصدقائه فمات غرقا.