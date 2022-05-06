الجزائر تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الجزائر تسجيل 5 إصابات جديدة، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بلغ 265 ألفا و791 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و361 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت الصحة الجزائرية، مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.