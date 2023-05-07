علاجات طبيعية لعلاج رائحة الجسم الكريهة خلال فصل الصيف

تعد رائحة الجسد من الروائح الكريهة لأنها ناتجة عن التعرق، وهو عملية طبيعية تساعد الجسم على تنظيم درجة حرارته، وفي حين أن العرق عديم الرائحة يمكن للبكتيريا التي تعيش على جسد الإنسان استخدامه كأرض خصبة وتتكاثر بسرعة، وهذا النمو البكتيري يمكن أن يؤدي إلى رائحة الجسم الكريهة.

ونشر موقع "براكتو" مجموعة من المعلومات حول العلاجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على علاج رائحة الجسم الكريهة.

1. اغسل جسمك بانتظام

يجب الحرص على الاستحمام مرة واحدة على الأقل يوميًا، ولا تنس أيضا الاستحمام بعد التمرين أو بعد يوم طويل في العمل، حيث يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على جسمك نظيفًا ويمنع أي نمو للبكتيريا يمكن أن يؤدي إلى رائحة الجسم.

2. ضع زيت جوز الهند على بشرتك

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل العلاجات وأكثرها فاعلية التي تساعد الجسم على الحصول على رائحة جيدة، حيث تساعد خصائص مضادات الميكروبات في زيت جوز الهند على الحد من نمو البكتيريا المسببة للرائحة.

ويدعم زيت جوز الهند أيضًا صحة الجهاز الهضمي، وهو عامل مهم في مكافحة رائحة الجسم ورائحة الفم الكريهة، حيث يساعد وضع زيت جوز الهند على الجلد واستهلاكه في الطعام على إيقاف نمو البكتيريا في الجسم، وبالتالي منع رائحة الجسم الكريهة.

3. افركي الليمون تحت الإبطين

تساعد الخصائص الطبيعية والمطهرة والخصائص المضادة للميكروبات في الليمون على التخلص من الروائح الكريهة للجسم والفم التي تسببها البكتيريا.

كما تساعد أيضا الخصائص الحمضية لعصير الليمون في تقليل نمو البكتيريا الضارة على الجلد، كما أنها تعمل كمعزز للمناعة، ويزيل الليمون السموم الضارة، بما في ذلك البكتيريا في الجسم.

4. تناول بذور الحلبة بانتظام

يمكن للخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في بذور الحلبة أن تساعد في طرد السموم من الجسم، كما أن الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة بها يمكنها التحكم في انتشار العدوى البكتيرية.

5. استخدم معجون أوراق النيم

تساعد الخصائص المضادة للميكروبات والمضادة للبكتيريا والمطهرة في أوراق النيم في القضاء على البكتيريا والسموم المسببة للرائحة من الجسم.