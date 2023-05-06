60 شخصا من دول أجنبية في جولة سياحية لمنتجعات جنوب سيناء

استقبلت محافظة جنوب سيناء، المبادرة السنوية "حلوة يا بلدي" التي ينظمها أحد الأندية لدعم وتنشيط السياحة، والتي يشارك فيها نحو 60 شخصًا متعددي الجنسيات، وتتضمن رحلة سياحية للمشاركين من القاهرة حتى مدينة دهب بالدراجات النارية، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 8 مايو الجاري.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشرم الشيخ برئاسة الدكتور إسلام نبيل، أعد برنامجًا سياحيًا للمشاركين في المبادرة، يتضمن زيارة جميع المقاصد السياحية الهامة بمدن خليج العقبة السياحية، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للدراجات النارية.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم السبت، أن المبادرة يشارك بها 60 شخصًا من دول ألمانيا وأرمينيا واليونان ومصر، لافتًا إلى أن نقطة الانطلاق كانت من أول طريق السخنة حتى مدينة دهب من خلال طريق نفق الشهيد أحمد حمدي، وكانت قلعة طابا على قائمة برنامجهم السياحي حيث قاموا بزيارتها أمس، ثم توجهوا إلى مدينة شرم الشيخ اليوم، ومن المقرر أن يقوموا بتنفيذ باقي برنامجهم السياحي بالمدينة حتى العودة مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرات تكون لها صدى واسع لتنشيط السياحة بكافة مقوماتها، خاصة أنها لها العديد من المتابعين حول العالم، الذين يشاهدون خط سير الرحلة منذ انطلاقهم وخلال تنفيذ برنامجهم السياحي، وأثناء رحلة العودة بالدرجات النارية، مما يبرز الجمال والطبيعة الساحرة التي تتمتع بها المحافظة، وإبراز المقومات والمعالم السياحية بشكل جيد.

الجدير بالذكر أن هذه الرحلة الثانية التي تستقبل محافظة جنوب سيناء هذه المبادرة، تحت رعاية الهيئة العامة للنشيط السياحة.