القوات الإسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الإثنين، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية بينهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيلية، وأريحا، وسلفيت، رافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأضاف البيان، أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، منذ ساعات الأمس، ولم يتسن لنا معرفة حالات الاعتقال، لاستمرار العملية العسكرية.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى نحو 8590، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.