حماس ترحب بتشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة وتعلن الاستعداد لنقل الصلاحيات

رحبت حركة حماس، اليوم الاثنين، بإعلان تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة والشروع في إجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن استمرار العمل المؤسسي وعدم انقطاع الخدمات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان حصلت على نسخة منه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التطورات السياسية والإدارية الجارية ومع الانتقال إلى ما وصفها بالمرحلة الثانية، معتبرا أن تشكيل اللجنة يمثل مسارا لمعالجة الأوضاع الإدارية والخدمية في القطاع، بالتوازي مع المطالبة بوقف كامل للعمليات العسكرية وضمان حماية المدنيين وتخفيف الأوضاع الإنسانية.

وأضاف البيان، أن المؤسسات الحكومية والدوائر المختصة ستواصل أداء مهامها بصورة منتظمة خلال المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المواطنين والموظفين في القطاع العام وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية رغم الظروف الاستثنائية.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن الموظفين في مختلف القطاعات على استعداد للتعاون مع اللجنة الوطنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستقرار الإداري والمؤسسي في القطاع.

وفي السياق ذاته، شدد البيان على ما وصفه بحق الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار، داعيا إلى أن تتم هذه العملية بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويمكن السكان من استعادة مقومات الحياة.

كما جددت الحركة تأكيدها على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مع التشديد على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وختم البيان بالتأكيد على أن تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي يمثل أولوية في المرحلة الحالية، في ظل التحديات السياسية والإنسانية القائمة.