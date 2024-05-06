الشرطة الأسترالية تعثر على جثة راكب بعد سقوطه من سفينة سياحية

عثرت الشرطة الأسترالية على جثة شخص قبالة ساحل سيدني أثناء بحثها عن راكب سقط من سفينة سياحية في المياه اليوم الاثنين.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، إن الشخص سقط في البحر قبل الفجر بالقرب من سيدني هيدز، على بعد حوالي 18 كيلومترا من الشاطئ، حيث شرعت الشرطة وأجهزة طوارئ أخرى في عملية بحث.

وقالت الشرطة إنه في حوالي الساعة 1030 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) حدد رجال الشرطة مكان الجثة وانتشلوها.

وستقوم الشرطة الآن بإعداد تقرير لقاضي التحقيق، وبدأت تحقيقا لكشف ملابسات وقوع الحادث، وتعكف حاليا على إعداد تقرير لعرضه على قاضي التحقيق.

ومن المقرر أن تصل السفينة باسيفيك أدفينشر التابعة لشركة بي أند أو كروزيز إلى ميناء سيدني اليوم الاثنين، عائدة إلى سيدني بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى جزيرة مورتون في كوينزلاند.