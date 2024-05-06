اللجنة البارالمبية تُرشح محمد يحيى يوسف لعضوية لجنة السباحة باللجنة البارالمبية الدولية

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رشحت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، الأستاذ محمد يحيى محمد يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، لعضوية لجنة السباحة باللجنة البارالمبية الدولية، والتي ستصبح فيما بعد الاتحاد الدولي للسباحة البارالمبية.

وبعد غلق باب الترشح، أصبح محمد يحيى هو المرشح المصري والعربي والأفريقي الوحيد على منصب العضوية.

محمد يحيى يوسف، شخصية متعددة المواهب في عالم الصحافة الرياضية المصرية، ويتولى منصب عضوية مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصرية، يتميز بإنجازاته الرائعة سواء كرياضي أو كشخصية إعلامية بارزة.

تمتد علاقة يوسف تجاه المجتمع الرياضي إلى ما هو أبعد من الإعلام، وتؤكد مشاركته كنائب لرئيس الاتحاد المصري للسباحة البارالمبية - تحت التأسيس - تفانيه في تعزيز الشمولية وإتاحة الفرص للرياضيين ذوي الإعاقة.

وفي مجال الألعاب البارالمبية، لعب يوسف دورًا محوريًا كعضو في مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية منذ عام 2015، وشهدت فترة ولايته خطوات كبيرة في تطوير الرياضة البارالمبية والدعوة إلى مزيد من الاعتراف والدعم للرياضيين البارالمبيين على مستوى العالم.