وفاة امرأة مسنة أمريكية متأثرة بإصاباتها في هجوم بقنبلة حارقة بولاية كولورادو

لقيت امرأة، 82 عاما، بولاية كولورادو الأمريكية حتفها متأثرة بإصابتها في هجوم بقنبلة حارقة استهدف متظاهرين كانوا يدعمون المحتجزين الإسرائيليين في وقت سابق من الشهر الجاري، وفقا لوثائق محكمة تم تقديمها اليوم الاثنين.

وقال مكتب المدعي العام في مقاطعة بولدر في بيان إن كارين دايموند توفيت نتيجة "الإصابات الشديدة التي تعرضت لها في الهجوم".

وتم توجيه اتهامات إلى محمد صبري سليمان الأسبوع الماضي بارتكاب 12 جريمة كراهية في الهجوم الذي شنه في أول يونيو، في وسط مدينة بولدر.

ويواجه سليمان اتهامات بالشروع في قتل 8 أشخاص أصيبوا عندما ألقى قنابل حارقة- زجاجات مملوءة بسائل قابل للاشتعال قام بإشعالها- وكذلك أشخاص آخرين في مكان قريب.

وأكد ديفيد كراوت محامي سليمان أن موكله غير مذنب وذلك خلال جلسة يوم الجمعة. ويقوم بتمثيل سليمان محامون مكلفون من السلطات الأمريكية يرفضون التعليق على قضاياهم لوسائل الإعلام.