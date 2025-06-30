إذاعة جيش الاحتلال: زيارة نتنياهو لواشنطن قد تتم مطلع الأسبوع المقبل

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن قد تتم مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت "الإذاعة" إلى أن وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، يدير الزيارة خلف الكواليس، مؤكدة أنه في هذه المرحلة ليس من الواضح طبيعة الاجتماع والقضايا التي ستُطرح فيه، لكن من المتوقع أن تشمل الزيارة توسيع نطاق "اتفاقيات إبراهيم"، والدفع باتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، وإنهاء القتال في قطاع غزة.

وأضافت الإذاعة أن هذه التوقعات تستند إلى إشارة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي ذكر أمس احتمال توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم في سياق انتهاء العملية في إيران ضد المواقع النووية الإسرائيلية، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وصرح ويتكوف بأنه "يتوقع صدور إعلان مهم حول انضمام دول إلى الاتفاقيات"، معبرًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران، مشيرًا إلى أنه "يعتقد أن إيران مستعدة".